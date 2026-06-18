Ashley Andre
Wisconsin Agriculture Youth Council
The Wisconsin Department of Agriculture, Trade and Consumer Protection held the final Wisconsin Agriculture Youth Council session May 7 for the 2025-2026 school year. The session included three speakers and time for discussion.
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