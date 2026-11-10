If the Dodgers hadn’t lost so badly to the Yankees in the seventh game of the 1956 World Series, I might not have been cheering for the Milwaukee Brewers when they won the championship a couple of weeks ago.
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