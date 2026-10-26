kAmu2C> 2?5 C2?49 72>:=:6D 4@>6 2E E96 EC2?D:E:@? :DDF6 7C@> 2== D@CED @7 2?8=6D] *@F?8 72>:=:6D >:89E H@C< @77\72C> ;@3D 2?5 56G@E6 E:>6 E@ E96 72C> @? 6G6?:?8D 2?5 H66<6?5D] $@>6 >:89E 7:?5 2 C@FE6 324< 3J 5:G6CD:7J:?8] |2J36 E92E’D 3C62<:?8 :?E@ =:G6DE@4< 2?5 AFEE:?8 FA 2 9@8 32C? @C 42EE=6 32C?[ @C DE2CE:?8 2 D665 3FD:?6DD 7@C 255:E:@?2= :?4@>6]k^Am
kAm*@F?8 72C>6CD 7246 2== D@CED @7 492==6?86Di @=56C 86?6C2E:@?D H9@ 5@?’E H2?E E@ C6E:C6j =@?8\E:>6 @A6C2E@CD H9@ 5@?’E =:<6 E96 :562 @7 8:G:?8 564:D:@?\>2<:?8 A@H6C E@ D@>6@?6 6=D6j 2DEC@?@>:42= =2?5 2?5 6BF:A>6?E 4@DEDj 2?5 4@>A=:42E65 72>:=J D:EF2E:@?D[ E@ ?2>6 2 76H]k^Am
kAmx7 J@F 92G6 2 DE@CJ J@F’5 =:<6 E@ D92C6 @C 2? 2C62 J@F’5 =:<6 E@ D66 4@G6C65[ 4@?E24E >6 2E e_d\eg`\f_c_ @C k2 9C67lQ>2:=E@i;2EJ6@oEC:DE2E6?6:893@C]4@>Q E2C86ElQ03=2?<Qm;2EJ6@oEC:DE2E6?6:893@C]4@>k^2m] x’> =@@<:?8 7@CH2C5 E@ 6IA=@C:?8 E96 #@25 p9625]k^Am
Raised in small town South Dakota, Janelle is enjoying her time as editor of Tri-State Neighbor and Midwest Messenger while raising kids, chickens and no till vegetables in central Sioux Falls. Reach her at janelle.atyeo@lee.net.
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!