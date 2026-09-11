Bob Hill, of Dysart, Iowa, was “just having fun” when he drove his 1929 Model A Phantom Ford to a raffle drawing to benefit the state FFA organization in 1992.
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