By Noah Sebergerk of Bassett, Neb.
The start of school is quickly approaching, which means less pastures and more classrooms.
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Fall calving cows and their new calves enjoy pasture on the Seberger Ranch that got a little greener thanks to early August rains.
Submitted photo
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