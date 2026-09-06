By Mitch Stephenson, Nebraska Extension
The largest wildfire year on record in Nebraska occurred earlier this year, with over 1 million acres of rangeland burned. The Morrill Fire, which occurred in March in the southwestern Sandhills, was the largest single fire event on record for the state.
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