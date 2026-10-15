By Katelyn Usasz, Central Valley FFA Chapter reporter
Whether they are giving back to local farmers through Feed the Farmer, teaching younger students through Connecting Chapters or developing their skills through Career Development Events (CDEs) and Leadership Development Events (LDEs), Central Valley FFA members stay active in their chapter and community throughout the year.
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