Sheri Poore
Tri-State Neighbor columnist
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Baked Liver
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Sheri Poore grew up on a Day County dairy farm and is a former Tri-State Neighbor editor now living in Sioux Falls.
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Sheri Poore
Tri-State Neighbor columnist
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