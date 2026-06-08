The USDA confirmed three additional cases of New World screwworm today, including two in Texas, according to the agency's animal health division, Reuters reported.
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