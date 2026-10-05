“The improved weather forecast for this week should push the corn harvest. The movement of fresh corn supplies into the pipeline will likely limit near-term rallies,
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