Bloomberg said, “Crop prices are set to cap their biggest monthly jump in more than a decade as wars and extreme weather disrupt supplies, raising concerns about food inflation.
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