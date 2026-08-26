“Concerns over yield potential were reinforced by Monday’s USDA Crop Progress report, which showed corn condition ratings falling 3 percentage points to 57% good to excellent, below market expectations,” Total Farm Marketing said.
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