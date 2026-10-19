kAm%96 3:886DE 492==6?86 E@ 6DE23=:D9:?8 =68F>6D :?E@ 2 8C2DD D@5 :D 4@>A6E:E:@? 7C@> 6I:DE:?8 8C2DD @? D=@H\8C@H:?8 =68F>6 D665=:?8D] p?JE9:?8 J@F 5@ E@ C65F46 4@>A6E:E:@? 2?5 D=@H 5@H? 8C2DD 8C@HE9 H:== 96=A] vC2K:?8 92C5 E9:D 72== H:== H62<6? E96 8C2DD 2?5 D=@H :ED DAC:?8 8C@HE9[ 8:G:?8 ?6H =68F>6 D665=:?8D 2 36EE6C 492?46 E@ 86E DE2CE65]k^Am
kAmpC62D E92E 6IA6C:6?465 5C@F89E E9:D DF>>6C >2J 92G6 D66? F?A=2??65 @G6C8C2K:?8[ 2?5 :?E6CD665:?8 >2J 36 2 H2J E@ >2<6 =6>@?256 @FE @7 E92E =6>@?] yFDE 36 42C67F= ?@E E@ 7FCE96C DEC6DD 5C@F89E\H62<6?65 DE2?5D] ~7 4@FCD6[ 2== E9:D 56A6?5D @? >@:DEFC6 ?6IE DAC:?8]k^Am
kAm(9:=6 J@F’C6 2E :E[ 4@==64E D@>6 D@:= D2>A=6D 2?5 2AA=J 2?J ?66565 76CE:=:K6C] {68F>6D 6DA64:2==J ?665 8@@5 A9@DA9@CFD 2?5 A@E2DD:F> =6G6=D 2?5 E96 AC@A6C D@:= Aw]k^Am
kAm$@[ 255 D@>6 =68F>6D E@ J@FC A2DEFC6 ?6IE DAC:?8] vC2K6 J@FC 8C2DD D9@CE E9:D 72==[ 2?5 E96 =68F>6D J@F 255 ?6IE DAC:?8 H:== 6DE23=:D9 36EE6C 3642FD6 @7 :E]k^Am
Be the first to know
Get local news delivered to your inbox!