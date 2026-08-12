A career as an ag education teacher/FFA advisor is not only a rewarding career choice, but it’s a vocation that brings smiles to the entire North Dakota FFA organization. Agriculture teachers/FFA advisors are sorely needed in the state, especially with agriculture being a major industry in North Dakota.
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Sue Roesler
Reporter
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