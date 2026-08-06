FOXHOLM, N.D. – At Bock Farms, with hot and dry weather continuing, crops are maturing, while Brandon Bock has been working in the shop, preparing his combines and other farm machines for harvest.
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