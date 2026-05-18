Rugby High School has always had a strong ag education program, along with passionate and dedicated FFA advisors and ag education teachers, and a committed Rugby FFA Chapter.
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