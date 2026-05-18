Addison DeHaven South Dakota State University
The Great Plains has functioned as an ideal habitat for the North American bison for thousands of years. But according to new research from South Dakota State University, the grasslands of South Dakota and North Dakota may no longer be the national mammal's model habitat by the end of the century.
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