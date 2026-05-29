Staff at Pennsylvania State University
Goat meat is consumed widely throughout the world, especially in developing countries. However, it is not usually sold in traditional marketplaces in the United States. Sheep and goat meat is the fourth-most consumed meat, following pork, poultry and beef. Meat goat production, like any other animal-production enterprise, requires that good husbandry practices be followed in the areas of sanitation, health, feed, water and shelter. Those are all integral parts of managing a successful goat enterprise.
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Melanie Barkley, Lynn Kime and Jayson K. Harper wrote the article.
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