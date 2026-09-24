Nine future bovine veterinarians earned scholarships totaling $90,000 from Merck Animal Health and the American Association of Bovine Practitioners Foundation.
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