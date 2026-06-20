Mark Z. Johnson
Oklahoma State University-Extension
Recent moisture and wet ground has led to some producer questions about the cause, prevention and treatment of foot rot. Foot rot is a sub-acute or acute necrotic -- decaying -- infectious disease of cattle, causing swelling and lameness in at least one foot.
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