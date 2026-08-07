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Ryan Miller, University of Minnesota Extension Educator for Crops; Jeff Coulter, University of Minnesota Extension Corn Agronomist; Brad Carlson, University of Minnesota Extension Educator - Nutrient Management and Water Quality; and Dean Malvick, University of Minnesota Extension Pathologist - Field Crops; all contributed to the article.
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