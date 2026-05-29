UW-Wisconsin State Climatology Office
Wisconsin continues to experience significant climate-change impacts, including warming temperatures, increased precipitation and more-frequent extreme-weather events. The Extreme Weather Index, developed by the University of Wisconsin-Wisconsin State Climatology Office, shows that the 2010s decade was the most extreme since record-keeping began in 1895.
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