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Jerry Davis is a freelance outdoors writer. Contact him at sivadjam@mhtc.net or 608-924-1112 for more information.
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