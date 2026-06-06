kAmq=24<36CC:6D 2?5 3=24< C2DA36CC:6D 2C6 H9:E6 H:E9 7=@H6C A6E2=D[ DF886DE:?8 2 3F>A6C 4C@A @7 7:CDE 3=24<42AD 23@FE yF=J c] %96J H:== 36 7@==@H65 D6G6C2= H66<D =2E6C H:E9 E96 @E96C 288C682E6 7CF:E[ E96 3=24<36CCJ] %C66 >F=36CC:6D 2C6 62C=:6C E92? 3=24<42AD]k^Am
kAm$@>6 H:=5 2?5 7CF:E\72C> DEC2H36CC:6D H6C6 9:E H:E9 =2E6 7C@DE[ H9:49 FDF2==J >62?D 2 =@DD @7 23@FE `_ A6C46?E @7 AC@5F4E:@?] xE D6ED E96 6?E:C6 AC@46DD 369:?5 3J 2 H66<]k^Am
kAm!C2:C:6D 2C6 368:??:?8 E@ D9@H 62C=J 3=@DD@>D[ 6G6? :? E9@D6 8C2DD=2?5D E92E H6C6 ?@E 7:C65 E9:D pAC:=] $9@@E:?8 DE2C 2?5 4C62> H:=5 :?5:8@ 2C6 D9@H:?8] |2?J 62C=J 3=@@>6CD 2C6 3F>3=6366\A@==:?2E65[ H:E9 D9@@E:?8 DE2CD 92G:?8 2 A2CE:4F=2C C6=2E:@?D9:A H:E9 366D]k^Am
kAmqFKK A@==:?2E:@? :D ;FDE E92E – 2 366 =2?5:?8 @? E96 5@H?H2C5 A@:?E:?8 7=@H6C] qFE E96 366’D H:?8 >FD4=6D 5@?’E >@G6 E96 H:?8D[ H9:49 2C6 :?G@=G65 :? 4C62E:?8 E92E 7=J:?8 3FKK] %9@D6 >FD4=6D 2C6 F?4@FA=65 7C@> H:?8D 2?5 2C6 :?DE625 FD65 E@ 4C62E6 G:3C2E:@?D E92E D92<6 E96 A@==6? =@D6 7C@> 2 7=@H6C’D 2?E96CD]k^Am