Sheri Poore
Tri-State Neighbor columnist
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today
Raspberry Streusel Cake
kF=mk=:mb\`^a 4FAD F?DH66E6?65 C2DA36CC:6D Wx FD6 H:=5Xk^=:mk=:m` 4FA H2E6Ck^=:mk=:ma E23=6DA@@?D =6>@? ;F:46k^=:mk=:m`\`^c 4FAD DF82Ck^=:mk=:m`^b 4FA 4@C?DE2C49k^=:mk^F=m
kAmq2EE6Cik^Am
kF=mk=:m`\`^a 4FAD F?3=624965 H9:E6 7=@FCk^=:mk=:m`\`^a 4FAD H9@=6 H962E A2DECJ 7=@FCk^=:mk=:m` 4FA DF82Ck^=:mk=:m` E62DA@@? 32<:?8 A@H56Ck^=:mk=:m` E62DA@@? 32<:?8 D@52k^=:mk=:m` 4FA 3FEE6Ck^=:mk=:ma 688D[ =:89E=J 362E6?k^=:mk=:m` 4FA Wg @K]X D@FC 4C62>k^=:mk=:m` E62DA@@? G2?:==2k^=:mk^F=m
kAm%@AA:?8ik^Am
kF=mk=:m`^a 4FA F?3=624965 H9:E6 7=@FCk^=:mk=:m`^a 4FA DF82Ck^=:mk=:m`^c 4FA 3FEE6C[ D@7E6?65k^=:mk=:m`^a A642?D[ 49@AA65k^=:mk^F=m
kAmv=2K6ik^Am
kF=mk=:m`^a 4FA 4@?764E:@?6CD’ DF82Ck^=:mk=:ma E62DA@@?D >:=<k^=:mk=:m`^a E62DA@@? G2?:==2k^=:mk^F=m
kAmx? 2 =2C86 D2F46A2?[ 4@@< C2DA36CC:6D 2?5 H2E6C @G6C >65:F> 962E 7@C d >:?FE6D] p55 =6>@? ;F:46] r@>3:?6 DF82C 2?5 4@C?DE2C49[ DE:C :?E@ 7CF:E >:IEFC6] qC:?8 E@ 2 3@:=[ 4@@< 2?5 DE:C 7@C a >:?FE6D @C F?E:= E9:4<6?65] $6E 2D:56 E@ 4@@=]k^Am
kAmu@C 32EE6Ci x? 2 =2C86 3@H=[ 4@>3:?6 7=@FCD[ DF82C[ 32<:?8 A@H56C 2?5 D@52] rFE :? 3FEE6C F?E:= >:IEFC6 C6D6>3=6D 4@2CD6 4CF>3D] |:I E96 688D[ D@FC 4C62>[ 2?5 G2?:==2j DE:C :?E@ 7=@FC^3FEE6C >:IEFC6] q2EE6C H:== 36 DE:77] $AC625 92=7 :?E@ 8C62D65 `bIh 32<:?8 5:D9] $AC625 4@@=65 C2DA36CCJ 7:==:?8 @G6C 32EE6C[ DA@@? C6>2:?:?8 32EE6C @G6C 7:==:?8]k^Am
kAmr@>3:?6 E@AA:?8 :?8C65:6?ED[ DAC:?<=6 @G6C E@A] q2<6 2E bd_ 568C66D 7@C c_ E@ cd >:?FE6D @C F?E:= 8@=56? 3C@H?]k^Am
kAmr@>3:?6 8=2K6 :?8C65:6?ED[ 5C:KK=6 @G6C H2C> 42<6]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>mvH6? #@77=6C[ vC2DDJ qFEE6[ }@CE9 s2<@E2k^6>mk^Am
k9b DEJ=6lQE6IE\2=:8?i =67EjQmp7E6C\$49@@= $EC2H36CCJ $92<6k^9bm
kF=mk=: DEJ=6lQE6IE\2=:8?i =67EjQm` A:?E 32D<6E DEC2H36CC:6D[ 4=62?65 2?5 DE6>>65k^=:mk=:ma >65:F> 32?2?2D[ A66=65 2?5 4FE :?E@ `\:?49 A:646Dk^=:mk=:mb 4FAD :46 4F36D[ 5:G:565k^=:mk=:m`^a 4FA ?@?72E DEC2H36CCJ @C A=2:? J@8FCEk^=:mk=:m`^a @C2?86 ;F:46k^=:mk=:ma E23=6DA@@?D 9@?6Jk^=:mk^F=m
kAm!=246 2== :?8C65:6?ED 6I46AE `\`^a 4FAD @7 E96 :46 4F36D :? 2 3=6?56Cj 3=6?5 @? 9:89 DA665 F?E:= D>@@E9[ D4C2A:?8 5@H? :?8C65:6?ED @442D:@?2==J] p55 C6>2:?:?8 :46 2?5 4@?E:?F6 E@ 3=6?5 F?E:= D>@@E9] $6CG6 :? E2== 8=2DD6D[ 5:G:5:?8 6BF2==J] |2<6D b D6CG:?8D]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>ms2C=6?6 |F?D49[ q2=5H:?[ }@CE9 s2<@E2k^6>mk^Am
k9bm$EC2H36CCJ\#9F32C3 rCF>3 !:6k^9bm
kF=mk=:m` 688k^=:mk=:m` 4FA DF82Ck^=:mk=:ma E23=6DA@@?D 7=@FCk^=:mk=:m` E62DA@@? G2?:==2k^=:mk=:mb 4FAD Wb^c =3]X 7C6D9 C9F32C3[ 4FE :?E@ `^a\:?49 A:646Dk^=:mk=:m` A:?E 7C6D9 DEC2H36CC:6D[ 92=G65k^=:mk=:m` F?32<65 h\:?49 A:6 D96==k^=:mk^F=m
kAm%@AA:?8ik^Am
kF=mk=:mb^c 4FA 2==\AFCA@D6 7=@FCk^=:mk=:m`^a 4FA A24<65 3C@H? DF82Ck^=:mk=:m`^a 4FA BF:4<\4@@<:?8 @2ED @C C@==65 @2EDk^=:mk=:m`^a 4FA 3FEE6C @C >2C82C:?6k^=:mk^F=m
kAmx? 2 >:I:?8 3@H=[ 362E 688] q62E :? DF82C[ a E23=6DA@@?D 7=@FC 2?5 G2?:==2j >:I H6==] v6?E=J 7@=5 :? C9F32C3 2?5 DEC2H36CC:6D] !@FC :?E@ A:6 D96==]k^Am
kAmu@C E@AA:?8[ 4@>3:?6 b^c 4FA 7=@FC[ 3C@H? DF82C 2?5 @2ED :? 2 D>2== 3@H=j 4FE :? 3FEE6C F?E:= 4CF>3=J] $AC:?<=6 @G6C 7CF:E :? A:6 A2?] q2<6 2E c__ 568C66D 7@C `_ >:?FE6D] #65F46 962E E@ bd_ 568C66D 2?5 32<6 7@C bd >:?FE6D >@C6 @C F?E:= 8@=56? 3C@H? 2?5 3F33=J] t?;@JPk^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>m|2C:=J? $96C36CE[ r=2J r6?E6C[ z2?D2Dk^6>mk^Am
k9bm$EC2H36CCJ\#9F32C3 $BF2C6Dk^9bm
kAmrCF>3=J 4CFDEik^Am
kF=mk=:m`^a 4FA >2C82C:?6 @C 3FEE6C[ D@7E6?65k^=:mk=:m`^a 4FA 3C@H? DF82C[ A24<65k^=:mk=:m`^a E62DA@@? G2?:==2k^=:mk=:m` 4FA 2==\AFCA@D6 @C H9@=6 H962E 7=@FCk^=:mk=:mb^c 4FA BF:4<\4@@<:?8 @2EDk^=:mk=:m`^b 4FA ?FED[ 49@AA65k^=:mk=:m`^c E62DA@@? 32<:?8 D@52k^=:mk=:m`^c E62DA@@? D2=Ek^=:mk^F=m
kAmu:==:?8ik^Am
kF=mk=:m` 4FA DF82Ck^=:mk=:m`^b 4FA 2==\AFCA@D6 @C H9@=6 H962E 7=@FCk^=:mk=:m` E23=6DA@@? >:=<k^=:mk=:ma 688Dk^=:mk=:ma 4FAD DEC2H36CC:6D[ D=:465k^=:mk=:ma 4FAD C9F32C3[ D=:465 W23@FE c DE2=<DXk^=:mk=:mqC@H? DF82C H9:AA65 E@AA:?8ik^=:mk=:m` 4FA 49:==65 H9:AA65 4C62>k^=:mk=:m`^c 4FA 3C@H? DF82C[ A24<65k^=:mk=:m`^a E62DA@@? G2?:==2k^=:mk^F=m
kAmu@C 4CFDE[ >:I >2C82C:?6[ 3C@H? DF82C 2?5 G2?:==2] $E:C :? ` 4FA 7=@FC[ @2ED[ ?FED[ 32<:?8 D@52 2?5 D2=E F?E:= 4CF>3=J] #6D6CG6 ` 4FA 4CF>3=J >:IEFC6] !C6DD C6>2:?:?8 4CF>3=J >:IEFC6 :? F?8C62D65 g\ @C h\:?49 DBF2C6 A2?]k^Am
kAmu@C 7:==:?8[ >:I 8C2?F=2E65 DF82C[ `^b 4FA 7=@FC[ >:=< 2?5 688D :? =2C86 3@H= F?E:= D>@@E9j 7@=5 :? DEC2H36CC:6D 2?5 C9F32C3] !@FC :?E@ A2? @? E@A @7 4CFDE] $AC:?<=6 C6D6CG65 4CF>3D @G6C E@A]k^Am
kAmq2<6 2E bfd 568C66D F?E:= E@AA:?8 :D 8@=56? 3C@H? 2?5 7:==:?8 :D D6E – 23@FE c_\d_ >:?FE6D] r@@= D=:89E=Jj 4FE :?E@ a\`^a @C b\:?49 DBF2C6D]k^Am
kAm$6CG6 H:E9 3C@H? DF82C H9:AA65 E@AA:?8]k^Am
kAm%@ >2<6 3C@H? DF82C H9:AA65 E@AA:?8[ 362E :?8C65:6?ED :? D>2==[ 49:==65 3@H= F?E:= DE:77]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>m#:E2 r9C:DE:2?D@?[ |:?@E[ }]sk^6>m]k^Am
k9bm|:4C@H2G6 uF586 s:A 7@C $EC2H36CC:6Dk^9bm
kF=mk=:m` 4FA DF82Ck^=:mk=:md E23=6DA@@?D F?DH66E6?65 4@4@2 A@H56Ck^=:mk=:mb E23=6DA@@?D A=FD ` E62DA@@? 4@C?DE2C49k^=:mk=:mkDA2? 52E2\@=<\4@AJ\D@FC46lQ|6DD286q@5JQm`⁄c E62DA@@? D2=E W@AE:@?2=Xk^DA2?mk^=:mk=:m` 4FA H2E6C @C >:=<k^=:mk=:mc E23=6DA@@?D 3FEE6C[ 4FE :?E@ D>2== 4F36Dk^=:mk=:ma E62DA@@?D G2?:==2 6IEC24Ek^=:mk^F=m
kAmx? 2 =2C86 >:4C@H2G6\D276 3@H=[ H9:D< E@86E96C DF82C[ 4@4@2 A@H56C[ 4@C?DE2C49[ 2?5k^Am
kAmD2=E] $E:C :? H2E6C @C >:=< 2?5 H9:D< F?E:= D>@@E9]k^Am
kAm|:4C@H2G6 7@C ` E@ a >:?FE6D[ DE:C[ 2?5 >:4C@H2G6 ` E@ a >@C6 >:?FE6D] p55 E96 3FEE6C A:646D] r@@< 7@C 2? 255:E:@?2= cd D64@?5D]k^Am
kAm#6>@G6 7C@> >:4C@H2G6 2?5 DE:C F?E:= 3FEE6C :D >6=E65 2?5 3=6?565] $E:C :? G2?:==2 6IEC24E]k^Am
kAm$6CG6 @G6C :46 4C62> @C 2D 2 5:A 7@C DEC2H36CC:6D @C 32?2?2D] $E@C6 =67E@G6CD :? 2 ;2C :? E96 7C:586]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>mp52AE65 7C@> k2 9C67lQ9EEAi^^E962CE@77@@52?5H:?6]4@>QmE962CE@77@@52?5H:?6]4@>k^2mk^6>mk^Am
k9bmrC62E6\p\$F?526k^9bm
kF=mk=:mg\`^a @K] 3@I 49@4@=2E6 H276C 4@@<:6D[ 4CFD965k^=:mk=:m`^a 4FA 3FEE6C @C >2C82C:?6[ >6=E65k^=:mk=:m` BF2CE Wc 4FADX DEC2H36CCJ @C 496CCJ ?FE :46 4C62>k^=:mk=:m` BF2CE Wc 4FADX 49@4@=2E6 :46 4C62> @C 49@4@=2E6 G2C:2E:@?[ DF49 2D #@4<J #@25k^=:mk=:m` BF2CE Wc 4FADX 8C66? A6AA6C>:?E :46 4C62>k^=:mk^F=m
kAmu@C E@AA:?8D[ 49@@D6 7C@> 2>@?8ik^Am
kF=mk=:mpDD@CE65 :46 4C62> D2F46D DF49 2D 49@4@=2E6[ 3FEE6CD4@E49[ 2?5 DEC2H36CCJk^=:mk=:m(9:AA65 4C62> @C 7C@K6? H9:AA65 E@AA:?8[ E92H65k^=:mk=:m%@2DE65 4@4@?FEk^=:mk=:m(9@=6 @C 49@AA65 ?FEDk^=:mk=:m|2C2D49:?@ 496CC:6Dk^=:mk=:mq2?2?2D[ D=:465k^=:mk=:m$EC2H36CC:6D[ H9@=6 @C D=:465k^=:mk^F=m
kAm$@7E6? DEC2H36CCJ :46 4C62>j DA@@? 6G6?=J :?E@ `_\ @C `a\4FA qF?5E A2?] uC66K6 F?E:= 7:C>] r@>3:?6 4CFD965 4@@<:6D 2?5 >6=E65 3FEE6Cj DAC:?<=6 92=7 @G6C 7C@K6? DEC2H36CCJ :46 4C62>]k^Am
kAm$@7E6? 49@4@=2E6 :46 4C62>j DA@@? 6G6?=J @G6C 4CF>3D] uC66K6 F?E:= 7:C>] $AC:?<=6 H:E9 C6>2:?:?8 4CF>3D]k^Am
kAm$@7E6? A6AA6C>:?E :46 4C62>j DA@@? 6G6?=J @G6C 4CF>3D] uC66K6 F?E:= 7:C>]k^Am
kAm$6CG6 H:E9 DF886DE65 DF?526 E@AA:?8D] #64:A6 >2J 36 92=G65 7@C e\4FA qF?5E A2?]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>m#:E2 r9C:DE:2?D@?[ |:?@E[ }@CE9 s2<@E2k^6>mk^Am
k9bmq=F636CCJ r@7766 r2<6k^9bm
kF=mk=:ma 4FAD 7=@FCk^=:mk=:m` 4FA DF82Ck^=:mk=:ma E62DA@@?D 32<:?8 A@H56Ck^=:mk=:m`^a E62DA@@? D2=Ek^=:mk=:m`^a 4FA 3FEE6C @C >2C82C:?6k^=:mk=:m`^a 4FA >:=<k^=:mk=:ma 688D[ 362E6?k^=:mk=:m` =2C86 42? 3=F636CCJ A:6 7:==:?8k^=:mk^F=m
kAm|:I 7=@FC[ DF82C[ 32<:?8 A@H56C[ 2?5 D2=Ej 255 3FEE6C @C >2C82C:?6] |:I F?E:= 4CF>3=J] $2G6 `^a 4FA 7@C E@AA:?8]k^Am
kAm%@ C6DE @7 7=@FC^3FEE6C >:IEFC6[ 255 >:=< 2?5 362E6? 688Dj >:I H6==] $AC625 :?E@ 8C62D65 hI`b A2?] %@A H:E9 A:6 7:==:?8] $AC:?<=6 H:E9 C6D6CG65 4CF>3 E@AA:?8] q2<6 2E bad 568C66D 7@C cd >:?FE6D]k^Am
kAmr2? FD6 496CCJ A:6 7:==:?8 :?DE625 @7 3=F636CCJ]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmk6>mq6C?:46 (2??6C[ s:4<:?D@?[ }@CE9 s2<@E2k^6>mk^Am
k9bmt2DJ #9F32C3 s6DD6CEk^9bm
kF=mk=:me 4FAD C9F32C3k^=:mk=:m` 4FA DF82Ck^=:mk=:m~?6 b\@K] A<8] DEC2H36CCJ 86=2E:?[ 5CJk^=:mk=:m` A24<286 H9:E6 42<6 >:I[ 5CJk^=:mk=:m`^a 4FA >2C82C:?6[ >6=E65k^=:mk=:m` 4FA 9@E H2E6Ck^=:mk^F=m
kAm{2J6C :? @C56C 8:G6? :? 2 8C62D65 hI`b” A2?] q2<6 2E bd_ 568C66D 7@C cd\dd >:?FE6D]k^Am
kAm$6CG6 H:E9 H9:AA65 E@AA:?8]k^Am
kA DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQmkDA2? DEJ=6lQE6IE\564@C2E:@?i F?56C=:?6jQmz2C6? '2?56C $49227[ t586CE@?[ |:??6D@E2k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j E6IE\2=:8?i 46?E6Cj =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQ 2=:8?lQ46?E6CQmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm(96? =:76 8:G6D J@F 36CC:6Dk^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm#2DA36CCJ $EC6FD6= r2<6k^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmb\`^a 4FAD F?DH66E6?65 C2DA36CC:6D Wx FD6 H:=5Xk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA H2E6Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma E23=6DA@@?D =6>@? ;F:46k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`\`^c 4FAD DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^b 4FA 4@C?DE2C49k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmq2EE6Cik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`\`^a 4FAD F?3=624965 H9:E6 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`\`^a 4FAD H9@=6 H962E A2DECJ 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` E62DA@@? 32<:?8 A@H56Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` E62DA@@? 32<:?8 D@52k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA 3FEE6Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma 688D[ =:89E=J 362E6?k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA Wg @K]X D@FC 4C62> k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` E62DA@@? G2?:==2 k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm%@AA:?8ik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA F?3=624965 H9:E6 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^c 4FA 3FEE6C[ D@7E6?65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a A642?D[ 49@AA65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmv=2K6ik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA 4@?764E:@?6CD’ DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma E62DA@@?D >:=<k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a E62DA@@? G2?:==2k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmx? 2 =2C86 D2F46A2?[ 4@@< C2DA36CC:6D 2?5 H2E6C @G6C >65:F> 962E 7@C d >:?FE6D] p55 =6>@? ;F:46] r@>3:?6 DF82C 2?5 4@C?DE2C49[ DE:C :?E@ 7CF:E >:IEFC6] qC:?8 E@ 2 3@:=[ 4@@< 2?5 DE:C 7@C a >:?FE6D @C F?E:= E9:4<6?65] $6E 2D:56 E@ 4@@=] k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmu@C 32EE6Ci x? 2 =2C86 3@H=[ 4@>3:?6 7=@FCD[ DF82C[ 32<:?8 A@H56C 2?5 D@52] rFE :? 3FEE6C F?E:= >:IEFC6 C6D6>3=6D 4@2CD6 4CF>3D] |:I E96 688D[ D@FC 4C62>[ 2?5 G2?:==2j DE:C :?E@ 7=@FC^3FEE6C >:IEFC6] q2EE6C H:== 36 DE:77] $AC625 92=7 :?E@ 8C62D65 `bIh 32<:?8 5:D9] $AC625 4@@=65 C2DA36CCJ 7:==:?8 @G6C 32EE6C[ DA@@? C6>2:?:?8 32EE6C @G6C 7:==:?8] k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmr@>3:?6 E@AA:?8 :?8C65:6?ED[ DAC:?<=6 @G6C E@A] q2<6 2E bd_ 568C66D 7@C c_ E@ cd >:?FE6D @C F?E:= 8@=56? 3C@H?] k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmr@>3:?6 8=2K6 :?8C65:6?ED[ 5C:KK=6 @G6C H2C> 42<6] k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j E6IE\2=:8?i C:89Ej =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmvH6? #@77=6C[ vC2DDJ qFEE6[ }@CE9 s2<@E2k^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmp7E6C\$49@@= $EC2H36CCJ $92<6k^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` A:?E 32D<6E DEC2H36CC:6D[ 4=62?65 2?5 DE6>>65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma >65:F> 32?2?2D[ A66=65 2?5 4FE :?E@ `\:?49 A:646Dk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmb 4FAD :46 4F36D[ 5:G:565k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA ?@?72E DEC2H36CCJ @C A=2:? J@8FCEk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a @C2?86 ;F:46k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma E23=6DA@@?D 9@?6Jk^DA2?mk^Am
People are also reading…
- Bison may not have future on Great Plains
- Morel hunting sees varied success
- Dig deeper on how tillage methods affect soil health, yield
- Sandhills cowboy committed to land, cattle, community
- Central Iowa family works through wet, chilly spring together
- Northwest Missouri brothers get late-April start
- Discoveries advance dairy-cow fertility
- USDA unveils conservation program
- Needed rain delays Iowa planting
- Solar power helps keep Illinois farms alive
- Iowa museum celebrates farming history
- Online tool helps take guess-work out of planting
- After drought, rain keeps central Illinois planting on hold
- Ahead of schedule in northwest Iowa
- Build portable milking parlors
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm!=246 2== :?8C65:6?ED 6I46AE `\`^a 4FAD @7 E96 :46 4F36D :? 2 3=6?56Cj 3=6?5 @? 9:89 DA665 F?E:= D>@@E9[ D4C2A:?8 5@H? :?8C65:6?ED @442D:@?2==J] p55 C6>2:?:?8 :46 2?5 4@?E:?F6 E@ 3=6?5 F?E:= D>@@E9] $6CG6 :? E2== 8=2DD6D[ 5:G:5:?8 6BF2==J] |2<6D b D6CG:?8D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j E6IE\2=:8?i C:89Ej =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQms2C=6?6 |F?D49[ q2=5H:?[ }@CE9 s2<@E2k^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$EC2H36CCJ\#9F32C3 rCF>3 !:6k^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 688k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma E23=6DA@@?D 7=@FC k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` E62DA@@? G2?:==2k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmb 4FAD Wb^c =3]X 7C6D9 C9F32C3[ 4FE :?E@ `^a\:?49 A:646Dk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` A:?E 7C6D9 DEC2H36CC:6D[ 92=G65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` F?32<65 h\:?49 A:6 D96==k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm%@AA:?8ik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmb^c 4FA 2==\AFCA@D6 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA A24<65 3C@H? DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA BF:4<\4@@<:?8 @2ED @C C@==65 @2EDk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA 3FEE6C @C >2C82C:?6k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmx? 2 >:I:?8 3@H=[ 362E 688] q62E :? DF82C[ a E23=6DA@@?D 7=@FC 2?5 G2?:==2j >:I H6==] v6?E=J 7@=5 :? C9F32C3 2?5 DEC2H36CC:6D] !@FC :?E@ A:6 D96==]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmu@C E@AA:?8[ 4@>3:?6 b^c 4FA 7=@FC[ 3C@H? DF82C 2?5 @2ED :? 2 D>2== 3@H=j 4FE :? 3FEE6C F?E:= 4CF>3=J] $AC:?<=6 @G6C 7CF:E :? A:6 A2?] q2<6 2E c__ 568C66D 7@C `_ >:?FE6D] #65F46 962E E@ bd_ 568C66D 2?5 32<6 7@C bd >:?FE6D >@C6 @C F?E:= 8@=56? 3C@H? 2?5 3F33=J] t?;@JPk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j E6IE\2=:8?i C:89Ej =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm|2C:=J? $96C36CE[ r=2J r6?E6C[ z2?D2Dk^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$EC2H36CCJ\#9F32C3 $BF2C6Dk^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmrCF>3=J 4CFDEik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA >2C82C:?6 @C 3FEE6C[ D@7E6?65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA 3C@H? DF82C[ A24<65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a E62DA@@? G2?:==2k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA 2==\AFCA@D6 @C H9@=6 H962E 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmb^c 4FA BF:4<\4@@<:?8 @2EDk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^b 4FA ?FED[ 49@AA65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^c E62DA@@? 32<:?8 D@52k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^c E62DA@@? D2=Ek^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmu:==:?8ik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^b 4FA 2==\AFCA@D6 @C H9@=6 H962E 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` E23=6DA@@? >:=<k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma 688Dk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma 4FAD DEC2H36CC:6D[ D=:465k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma 4FAD C9F32C3[ D=:465 W23@FE c DE2=<DXk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmqC@H? DF82C H9:AA65 E@AA:?8ik^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA 49:==65 H9:AA65 4C62>k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^c 4FA 3C@H? DF82C[ A24<65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a E62DA@@? G2?:==2k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmu@C 4CFDE[ >:I >2C82C:?6[ 3C@H? DF82C 2?5 G2?:==2] $E:C :? ` 4FA 7=@FC[ @2ED[ ?FED[ 32<:?8 D@52 2?5 D2=E F?E:= 4CF>3=J] #6D6CG6 ` 4FA 4CF>3=J >:IEFC6] !C6DD C6>2:?:?8 4CF>3=J >:IEFC6 :? F?8C62D65 g\ @C h\:?49 DBF2C6 A2?]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmu@C 7:==:?8[ >:I 8C2?F=2E65 DF82C[ `^b 4FA 7=@FC[ >:=< 2?5 688D :? =2C86 3@H= F?E:= D>@@E9j 7@=5 :? DEC2H36CC:6D 2?5 C9F32C3] !@FC :?E@ A2? @? E@A @7 4CFDE] $AC:?<=6 C6D6CG65 4CF>3D @G6C E@A]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmq2<6 2E bfd 568C66D F?E:= E@AA:?8 :D 8@=56? 3C@H? 2?5 7:==:?8 :D D6E – 23@FE c_\d_ >:?FE6D] r@@= D=:89E=Jj 4FE :?E@ a\`^a @C b\:?49 DBF2C6D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$6CG6 H:E9 3C@H? DF82C H9:AA65 E@AA:?8]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm%@ >2<6 3C@H? DF82C H9:AA65 E@AA:?8[ 362E :?8C65:6?ED :? D>2==[ 49:==65 3@H= F?E:= DE:77]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j E6IE\2=:8?i C:89Ej =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm #:E2 r9C:DE:2?D@?[ |:?@E[ }]s]k^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhj[D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=QmkDEC@?8m|:4C@H2G6 uF586 s:A 7@C $EC2H36CC:6Dk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmd E23=6DA@@?D F?DH66E6?65 4@4@2 A@H56Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmb E23=6DA@@?D A=FD ` E62DA@@? 4@C?DE2C49k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`⁄a E62DA@@? D2=Ek^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA H2E6C @C >:=<k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmc E23=6DA@@?D 3FEE6C[ 4FE :?E@ D>2== 4F36Dk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma E62DA@@?D G2?:==2 6IEC24Ek^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmx? 2 =2C86 >:4C@H2G6\D276 3@H=[ H9:D< E@86E96C DF82C[ 4@4@2 A@H56C[ 4@C?DE2C49[ 2?5k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmD2=E] $E:C :? H2E6C @C >:=< 2?5 H9:D< F?E:= D>@@E9]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm|:4C@H2G6 7@C ` E@ a >:?FE6D[ DE:C[ 2?5 >:4C@H2G6 ` E@ a >@C6 >:?FE6D] p55 E96 3FEE6C A:646D] r@@< 7@C 2? 255:E:@?2= cd D64@?5D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm#6>@G6 7C@> >:4C@H2G6 2?5 DE:C F?E:= 3FEE6C :D >6=E65 2?5 3=6?565] $E:C :? G2?:==2k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm6IEC24E]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$6CG6 @G6C :46 4C62> @C 2D 2 5:A 7@C DEC2H36CC:6D @C 32?2?2D] $E@C6 =67E@G6CD :? 2 ;2C :? E96 7C:586]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mp52AE65 7C@> k2 9C67lQ9EEAi^^E962CE@77@@52?5H:?6]4@>QmE962CE@77@@52?5H:?6]4@>k^2mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=QmkDEC@?8mrC62E6\p\$F?526k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmg\`^a @K] 3@I 49@4@=2E6 H276C 4@@<:6D[ 4CFD965k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA 3FEE6C @C >2C82C:?6[ >6=E65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` BF2CE Wc 4FADX DEC2H36CCJ @C 496CCJ ?FE :46 4C62>k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` BF2CE Wc 4FADX 49@4@=2E6 :46 4C62> @C 49@4@=2E6 G2C:2E:@?[ DF49 2D #@4<J #@25k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` BF2CE Wc 4FADX 8C66? A6AA6C>:?E :46 4C62>k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmu@C E@AA:?8D[ 49@@D6 7C@> 2>@?8ik^DA2?mk^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$Au:CDEQ DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmpDD@CE65 :46 4C62> D2F46D DF49 2D 49@4@=2E6[ 3FEE6CD4@E49[ 2?5 DEC2H36CCJk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$A|:55=6Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm(9:AA65 4C62> @C 7C@K6? H9:AA65 E@AA:?8[ E92H65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$A|:55=6Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm%@2DE65 4@4@?FEk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$A|:55=6Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm(9@=6 @C 49@AA65 ?FEDk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$A|:55=6Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm|2C2D49:?@ 496CC:6Dk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$A|:55=6Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmq2?2?2D[ D=:465k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@{:DE!2C28C2A9rI$A{2DEQ DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j >D@\255\DA246i 2FE@j E6IE\:?56?Ei \]ad:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=j >D@\=:DEi =_ =6G6=` =7@`jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j >D@\3:5:\7@?E\72>:=Ji $J>3@=j 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmkDA2? DEJ=6lQ>D@\=:DEi x8?@C6jQm·kDA2? DEJ=6lQ7@?Ei f]_AE UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjjQm k^DA2?mk^DA2?mk^DA2?m kDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$EC2H36CC:6D[ H9@=6 @C D=:465k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$@7E6? DEC2H36CCJ :46 4C62>j DA@@? 6G6?=J :?E@ `_\ @C `a\4FA qF?5E A2?] uC66K6 F?E:= 7:C>] r@>3:?6 4CFD965 4@@<:6D 2?5 >6=E65 3FEE6Cj DAC:?<=6 92=7 @G6C 7C@K6? DEC2H36CCJ :46 4C62>]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$@7E6? 49@4@=2E6 :46 4C62>j DA@@? 6G6?=J @G6C 4CF>3D] uC66K6 F?E:= 7:C>] $AC:?<=6 H:E9 C6>2:?:?8 4CF>3D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$@7E6? A6AA6C>:?E :46 4C62>j DA@@? 6G6?=J @G6C 4CF>3D] uC66K6 F?E:= 7:C>]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$6CG6 H:E9 DF886DE65 DF?526 E@AA:?8D] #64:A6 >2J 36 92=G65 7@C e\4FA qF?5E A2?]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQ 2=:8?lQC:89EQmk6>m#:E2 r9C:DE:2?D@?[ |:?@E[ }@CE9 s2<@E2k^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=QmkDEC@?8mq=F636CCJ r@7766 r2<6k^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma 4FAD 7=@FCk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma E62DA@@?D 32<:?8 A@H56Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a E62DA@@? D2=Ek^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA 3FEE6C @C >2C82C:?6k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA >:=<k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQma 688D[ 362E6?k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` =2C86 42? 3=F636CCJ A:6 7:==:?8k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm|:I 7=@FC[ DF82C[ 32<:?8 A@H56C[ 2?5 D2=Ej 255 3FEE6C @C >2C82C:?6] |:I F?E:= 4CF>3=J] $2G6 `^a 4FA 7@C E@AA:?8]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm%@ C6DE @7 7=@FC^3FEE6C >:IEFC6[ 255 >:=< 2?5 362E6? 688Dj >:I H6==] $AC625 :?E@ 8C62D65 hI`b A2?] %@A H:E9 A:6 7:==:?8] $AC:?<=6 H:E9 C6D6CG65 4CF>3 E@AA:?8] q2<6 2E bad 568C66D 7@C cd >:?FE6D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmr2? FD6 496CCJ A:6 7:==:?8 :?DE625 @7 3=F636CCJ]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQE6IE\2=:8?i C:89EjQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mq6C?:46 (2??6C[ s:4<:?D@?[ }@CE9 s2<@E2k^6>mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDEC@?8mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmt2DJ #9F32C3 s6DD6CEk^DA2?mk^DEC@?8mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQme 4FAD C9F32C3k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA DF82Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm~?6 b\@K] A<8] DEC2H36CCJ 86=2E:?[ 5CJk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` A24<286 H9:E6 42<6 >:I[ 5CJk^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm`^a 4FA >2C82C:?6[ >6=E65k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm` 4FA 9@E H2E6Ck^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm{2J6C :? @C56C 8:G6? :? 2 8C62D65 hI`b” A2?] q2<6 2E bd_ 568C66D 7@C cd\dd >:?FE6D]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQmkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQm$6CG6 H:E9 H9:AA65 E@AA:?8]k^DA2?mk^Am
kA 4=2DDlQ|D@}@C>2=Q DEJ=6lQ>2C8:?\3@EE@>i _:?j E6IE\2=:8?i C:89Ej =:?6\96:89Ei ?@C>2=jQ 2=:8?lQC:89EQmk6>mkDA2? DEJ=6lQ7@?E\D:K6i ``]_AEj 7@?E\72>:=Ji UR_bhjpC:2=UR_bhj[D2?D\D6C:7j >D@\72C62DE\7@?E\72>:=Ji UR_bhj%:>6D }6H #@>2?UR_bhjj 4@=@Ci 3=24<j >D@\7@?E\<6C?:?8i _AEj >D@\=:82EFC6Di ?@?6jQmz2C6? '2?56C $49227[ t586CE@?[ |:??6D@E2k^DA2?mk^6>mk^Am
Sheri Poore grew up on a Day County dairy farm and is a former Tri-State Neighbor editor now living in Sioux Falls.
Catch the latest in Opinion
Get opinion pieces, letters and editorials sent directly to your inbox weekly!
Sheri Poore
Tri-State Neighbor columnist
Get email notifications on {{subject}} daily!
Your notification has been saved.
There was a problem saving your notification.
{{description}}
Email notifications are only sent once a day, and only if there are new matching items.
Followed notifications
Please log in to use this featureLog In
Don't have an account? Sign Up Today