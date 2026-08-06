By Megan Horsager of Montevideo, Minn.
There are few times in my life I can remember more than 6 inches of rain in one night, so our rain last Thursday night, July 30 was a bit of an experience.
The night of July 30 brought six inches of rain to the Montevideo, Minn., area.
Submitted photo
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