After attending South Dakota Grazing School and Ranching for Profit, Candice Locker and her husband, Dean, made significant changes to their ranch, Thousand Hills Ranch, near Ree Heights.
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