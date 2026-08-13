AMES, Iowa – This past weekend, a severe hailstorm ravaged parts of eastern Iowa, destroying what was expected to be a record-contending corn crop. Following any hail event, a call to your insurance agent and crop advisor is the first step. After insurance adjustments, next is: how do we best salvage the situation?
kAm(96? :? 42EE=6\7665:?8 4@F?ECJ[ 2 D@=:5 @AE:@? :D E@ 6?D:=6 E96 72:=65 4C@A E@ 42AEFC6 E96 G2=F23=6 ?FEC:6?ED 244F>F=2E:?8 :? E9@D6 A=2?ED 2== D62D@? =@?8] }6IE[ 4@?D:56C 9@H D@@? 92CG6DE ?665D E@ 368:? 2?5 DE2CE A=2??:?8]k^Am
kAm{62G:?8 E96 4C@A 2D :E 4FCC6?E=J DE2?5D H@F=5 2==@H D@>6 5CJ\5@H? E@ C6249 E96 EC25:E:@?2==J E2C86E65 >@:DEFC6 4@?E6?E[ 3FE :E 42? 2=D@ :?G:E6 A=2?E 5:D62D6 2?5 DF3D6BF6?E 52>286 E92E H:== C65F46 ?FEC:6?E 4@?E6?E] %96 >@=5D 2?5 J62DE :?76DE2E:@?D E92E 27764E E96 ?FEC:6?E 4@>A@D:E:@? 42? 2=D@ :>A24E E96 2?:>2=D E92E H@F=5 86E E9:D 7665] %96C67@C6[ :E :D 25G:D23=6 E@ 92CG6DE 2?5 6?D:=6 E9:D >2E6C:2= D@@?6C C2E96C E92? =2E6C] %9:D DEC2E68J 2=D@ 2==@HD 2 7@==@H:?8 4C@A[ DF49 2D H:?E6C H962E @C CJ6[ E@ 364@>6 6DE23=:D965 :7 6IEC2 7@C286 :D ?66565]k^Am