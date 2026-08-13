AMES, Iowa – Iowa State University Extension and Outreach and the Digital Ag Innovation Lab at Iowa State will offer Combine University, a premier educational experience designed for operators to meet the technical demands of the 2026 harvest season. The single-day, hands-on training will be offered on three dates — Aug. 24, 25 and 26 — in Boone.
kAm|@56=65 27E6C E96 A@AF=2C !=2?E6C &?:G6CD:EJ[ r@>3:?6 &?:G6CD:EJ AC@G:56D 6IA6CE :?DECF4E:@? E@ 96=A AC@5F46CD ?2G:82E6 4@>>@? 92CG6DE 492==6?86D] %96 AC@8C2> 7@4FD6D @? E96 4C:E:42= C6=2E:@?D9:A 36EH66? >6492?:42= >249:?6 D6EE:?8D 2?5 52E2 244FC24J[ 6?DFC:?8 A2CE:4:A2?ED 42? >2I:>:K6 7:6=5 677:4:6?4J 2?5 AC6G6?E 4@DE=J >:5\D62D@? 5@H?E:>6]k^Am
kAm%96 a_ae AC@8C2> 762EFC6D 2 3=6?5 @7 :?E6C24E:G6 6BF:A>6?E 56>@?DEC2E:@?D 2?5 4=2DDC@@> :?DECF4E:@?] !2CE:4:A2?ED H:== 6IA=@C6ik^Am
kF=mk=:mkDEC@?8m|249:?6 32D:4D 2?5 >2:?E6?2?46ik^DEC@?8m s6E2:=65 H2=<E9C@F89D @7 >2E6C:2= 7=@H 7F?52>6?E2=D 2?5 6DD6?E:2= >2:?E6?2?46 7@C 4=62? 8C2:? 6=6G2E@CD[ 76656C 9@FD6 492:?D 2?5 96256CD]k^=:mk=:mkDEC@?8mr2=:3C2E:@? 2?5 E649?@=@8Jik^DEC@?8m |2DE6C AC@E@4@=D 7@C J:6=5 >@?:E@C 42=:3C2E:@? 2?5 D6?D@C 25;FDE>6?ED E@ 6?DFC6 C6=:23=6 :?\423 52E2]k^=:mk=:mkDEC@?8mvC2:? =@DD 6=:>:?2E:@?ik^DEC@?8m !C24E:42= AC@465FC6D 7@C :56?E:7J:?8 2?5 BF2?E:7J:?8 DA64:7:4 D@FC46D @7 =@DD FD:?8 :?5FDECJ\DE2?52C5 >@3:=6 2AAD 2?5 5C@A\A2? >6E9@5D]k^=:mk=:mkDEC@?8mp8C@?@>:4 :>A24EDik^DEC@?8m p?2=JD:D @7 DA64:2=:K65 D46?2C:@D 2?5 E96 =@?8\E6C> :>A24E @7 F?:7@C> C6D:5F6 5:DEC:3FE:@? @? E96 7@==@H:?8 J62C’D 4C@A A6C7@C>2?46]k^=:mk^F=m