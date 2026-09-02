Prices range from 7-16 cents lower for wheat this morning. CGO December ’26 is down 11 cents at $7.71-1/2, KC December ’26 is 15-1/2 cents lower at $8.30 while December ’26 MIAX is 7 cents lower at $7.70. EU soft wheat exports as of Aug. 30 at 4.16 mmt. are down 3.7% year over year, Mark Soderberg of ADM Investor Services said.
kAm#FDD:2’D t4@?@>J |:?:DECJ 2??@F?465 E96J H@F=5 A2FD6 6IA@CE 5FE:6D @? 8C2:? D9:A>6?ED E9C@F89 E96 6?5 @7 a_ae] #FDD:2? >:DD:=6 DEC:<6D E2C86E65 E96 A@CE 4:EJ @7 ~56D2 @G6C?:89E[ 52>28:?8 :?7C2DECF4EFC6 2=@?8 H:E9 2 C6D:56?E:2= 3F:=5:?8] &<C2:?6’D 7@@5 6IA@CED 76== E@ a]`d >>E :? pF8FDE[ 5@H? c`]dT 7C@> yF?6[ H9:=6 8C2:? 6IA@CED 2E ffc< >E H6C6 5@H? efT] &<C2:?6’D =2C86DE 72C>6C’D F?:@? DE2E65 E96J ?665 E@ AC6A2C6 7@C 566A H2E6C A@CED E@ 36 4=@D65 F?E:= 2E =62DE 62C=J a_af[ $@56C36C8 D2:5]k^Am