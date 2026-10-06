“Strong buying strength returned to the corn market as the entire grain complex saw strong money flow on Tuesday,” John Heinberg of Total Farm Marketing said.
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