kAm}2GJ ':46 p5>:C2= (:==:2> |4#2G6? D2:5 :E 36DE 2D 96 255C6DD65 E96 &?:G6CD:EJ @7 %6I2D :? 2 h^`` EC:3FE6i “%9@D6 H9@ 36=:6G6 E96 7=28 C6AC6D6?ED @AAC6DD:@? D9@F=5 C6>6>36C 2== E96 p>6C:42?D H9@ 7@F89E E@ 6=:>:?2E6 3:8@ECJ[ C24:D>[ D6I:D>[ :>A6C:2=:D>[ 4@>>F?:D> 2?5 E6CC@C:D>] %96 7=28 C@56 H:E9 E96 qF772=@ $@=5:6CD @7 E96 hE9[ `_E9[ acE9 2?5 adE9 r2G2=CJ 2?5 x?72?ECJ C68:>6?ED]k^Am
kAm“%96 7=28 H2D 42CC:65 3J E96 DF77C28:DED 5@H? E96 DEC66ED @7 }6H *@C< r:EJ] xE 7=6H H:E9 E96 %FD<6866 p:C>2? @7 ((xx]k^Am
kAm“%96 7=28 >2C4965 H:E9 |2CE:? {FE96C z:?8 yC] xE C@4<6E65 :?E@ DA246 @? E96 D9@F=56C A2E496D @7 H@>6?[ 82J[ w:DA2?:4[ pD:2? 2?5 p7C:42? p>6C:42? 2DEC@?2FED] %@52J[ :E H2G6D 9:89 @G6C E96 (9:E6 w@FD6]k^Am
kAm“xE :D 2 7=28 7@C 6G6CJ@?6[ @7 6G6CJ 4@=@C[ @7 6G6CJ C246[ @7 6G6CJ 4C665[ 2?5 @7 6G6CJ @C:6?E2E:@?[ 3FE E96 AC:G:=686 @7 =:G:?8 F?56C E9:D 7=28 5@6D ?@E 4@>6 H:E9@FE 4@DE] }@C D9@F=5 :E 4@>6 H:E9@FE C6DA64E]k^Am