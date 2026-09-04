Light rains in mid-August are relieving dry conditions in a few areas of the state, but the U.S. Drought Monitor shows most of the state remaining in some level of drought as producers finish spring wheat and canola harvest. Soybeans, corn and sunflowers have had plenty of sun this month, but little rain.
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Sue Roesler
Reporter
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