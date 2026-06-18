Addison DeHaven
South Dakota State University
In early 2024, a team of researchers in South Dakota State University's Animal Disease Research and Diagnostic Laboratory was the first to identify a fast-spreading respiratory viral outbreak affecting turkeys and chickens in major poultry-producing regions of the United States.
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