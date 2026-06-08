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Jules Bernstein is the senior research-communications manager at the University of California-Riverside. Visit ucr.edu for more information.
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