kAmuC@> ?FEC:E:@? 2?5 962E DEC6DD E@ 6>3CJ@ 4F=EFC6 E649?:BF6D[ (@@5’D C6D62C49 :D F?4@G6C:?8 H2JD E@ 3@@DE 2 4@H’D C6AC@5F4E:G6 DF446DD[ 96=A:?8 AC@5F46CD 249:6G6 9:896C 4@?46AE:@? C2E6D 2?5 E96 3:CE9 @7 962=E9J 42=G6D]k^Am
kAmp?@E96C C6AC@5F4E:G6 492==6?86 :?G@=G6D 96:76CD E92E ?2EFC2==J AC@5F46 6I46DD:G6 2?5C@86?D \\ DE6C@:5 9@C>@?6D \\ AC6G6?E:?8 ?@C>2= @GF=2E:@?] (@@5 4@==23@C2E6D H:E9 =625 C6D62C496C p?5C62 rFAA[ 2?@E96C C6AC@5F4E:@?\7@4FD65 AC@76DD@C :? E96 56A2CE>6?E[ E@ DEF5J E96 3:@=@8:42= 42FD6D 2?5 :56?E:7J 86?6E:4 >2C<6CD 7@C E96 4@?5:E:@?]k^Am
kAmpD E96 wFD<6C D4:6?E:DED 6IA2?5 DF49 F?56CDE2?5:?8[ AC@5F46CD >2J 36 36EE6C 23=6 E@ :56?E:7J C6A=246>6?E 96:76CD H:E9 A@@C C6AC@5F4E:G6 AC@DA64ED]k^Am
kAmq642FD6 9F>2? 2?5 3@G:?6 C6AC@5F4E:G6 DJDE6>D D92C6 :>A@CE2?E D:>:=2C:E:6D[ (@@5’D 7:?5:?8D >2J 2=D@ :?7@C> C6D62C49 @? !@=J6?5@4C:?6 |6E23@=:4 ~G2C:2? $J?5C@>6[ 2 4@?5:E:@? 2DD@4:2E65 H:E9 6I46DD 2?5C@86?D 2?5 :?76CE:=:EJ E92E 27764ED FA E@ `_ A6C46?E @7 H@>6? @7 C6AC@5F4E:G6 286]k^Am