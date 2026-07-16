Chris Barncard University of Wisconsin
Rodrigo Werle wonders if anybody is ever happy to see him. He is, after all, a weed scientist specializing in the most unwelcome guests that pop up in Wisconsin farm fields.
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