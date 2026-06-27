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Mark Walters lives near Necedah, Wisconsin. An outdoor-adventures writer since 1989, he enjoys hobby farming, adventure and anything outdoors. "If I wasn't earning a living as a writer I would want to be a beef farmer," he says. Email sunsetoutdoors@tds.net to reach him.
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