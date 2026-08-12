There is no disease in equine medicine that is more annoying than strangles. The clinical signs vary from very mild to very severe, and it is highly contagious. Here is what you need to know.
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