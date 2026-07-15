There’s plenty to criticize about social media, but the other day, I stumbled on something so amazing it took me all the way back to an 80-acre patch of unbroken, sod just over the hill east of the home place.
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