Taking the scenic route has a whole new meaning when trekking through Keya Paha County in extreme northern Nebraska. Even the map alludes to the beauty of this region, with road names like “Outlaw Trail Scenic Byway” designated for portions of Highway 12.
Meadville established along the northern banks of the Niobrara River in Keya Paha County.
Image from www.mygeneologyhound.com
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The “Rest Cottage” was built on the homestead of Blanche Mead south of the Niobrara River. It was moved to the north side of the river in 1900.
Photo courtesy of Rod Palmer
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Logs saved from the “Rest Cottage” are now displayed at the Meadville Cultural and Historical Museum.
Midwest Messenger photo by Kristen Sindelar
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The original store and saloon in Meadville was a bustling place for travelers near and far.
Photo courtesy of Rod Palmer
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After closing in 1962, Meadville Store fell into disrepair.
Photo courtesy of Rod Palmer
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The local baseball team sports their “Meadville” uniforms proudly.
Submitted photo
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You know you are near the Meadville Store and now Meadville Cultural and Historical Museum when you find the Meadville Road and Meadville Avenue conjunction.
Midwest Messenger photo by Kristen Sindelar
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Approximately 30,000 hours of volunteer labor went into restoring the Meadville Store.
Photo courtesy of Rod Palmer
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The grand opening of the Meadville Cultural and Historical Museum was celebrated with an open house July 5, 2025.
Photo courtesy of Rod Palmer
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The board of directors for the Meadville Cultural and Historical Society include in the back row Jason Appelt, Cameron Palmer and Rodney Palmer. In the front row are Ann Appelt, Harlin Welch Jr., and Diette Glenn.
Photo courtesy of Rod Palmer
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The Meadville Store closed permanently in 2022 but is easily found along the backroads of Keya Paha County.
Midwest Messenger photo by Kristen Sindelar
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Mysteries on the Map is a series that highlights a different ghost town and how it contributed to the rich history of Nebraska. Running through the summer months, it pays tribute to the pioneers who endured incredible hardship and paved the way so that we can now enjoy the good life called Nebraska. If you have suggestions or stories to share about a community that no longer exists, contact reporter Kristen Sindelar at Kristen.Sindelar@midwestmessenger.com.
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