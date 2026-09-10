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Rock County FFA’s annual “Bigger or Better” event is a chance for underclassmen to get involved and practice communication skills.
Submitted photo
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