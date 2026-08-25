kAm(6 92G6 C646:G65 2=>@DE EH@ :?496D @7 C2:? :? E96 A2DE `_ 52JD] $@>6 2C62D 2C@F?5 FD 92G6 6G6? C646:G65 >@C6 E92? E92E] %9:D 92D 96=A65 2==6G:2E6 4@?46C?D @G6C H96E96C H6 H:== 92G6 6?@F89 8C2DD @C 92G6 E@ DE2CE 7665:?8 92J 62C=:6C @? @FC C2?49]k^Am
kAmsC@F89E 4@?5:E:@?D 92G6 62D65 FA 2 =:EE=6 3:E 2?5 72== 7@=:286 :D =@@<:?8 C62==J 8@@5] w@H6G6C[ 2D @7 pF8] a_[ E96 &]$] sC@F89E |@?:E@C DE:== A=246D #@4< r@F?EJ :? sa[ @C D6G6C6 5C@F89E] %9:D >62?D 72C>6CD 2?5 C2?496CD DE:== ?665 E@ 36 42FE:@FD 23@FE 5CJ 4@?5:E:@?D]k^Am
kAm%@ DE2CE @77 E96 D49@@= J62C[ #@4< r@F?EJ uup :?G:E6D >6>36CD E@ 2? 6G6?E 42==65 q24< E@ $49@@= q2D9] (6 D6CG65 92>3FC86CD 2?5 9@E 5@8D[ 2=@?8 H:E9 H2E6C>6=@? 2?5 56DD6CED] %96 6G6?E :D 2? @AA@CEF?:EJ 7@C >6>36CD E@ 86E E@ <?@H 6249 @E96C]k^Am
kAm(6 AFE E96 >6>36CD :?E@ “A@5D]” t249 A@5 92D 2 8C@FA @7 >6>36CD 2?5 2? @77:46C H9@ H:== 4@>>F?:42E6 492AE6C :?7@C>2E:@? H:E9 E96>] p== E96 A@5D 62C? A@:?ED E9C@F89@FE E96 J62C 7@C 2EE6?52?46 2E 492AE6C 6G6?ED[ 7CF:E D2=6D 2?5 A2CE:4:A2E:@? :? 4@>A6E:E:@?D]k^Am