By Krista Swanson and Sean Arians, National Corn Growers Association
America celebrates its 250th anniversary this year. And if we’ve learned anything in the last 250 years, it’s that America is really good at growing corn.
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