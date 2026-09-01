Corn futures are trading lower this morning but once again made a new contract high overnight and remain in an upward trend. December corn is down 2-3/4 cents to $5.35 while March is down 2-1/2 cents to $5.49-3/4, said Amanda Brill with Total Farm Marketing.
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