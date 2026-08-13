Nicole Miller
UW-Madison
People who attend farmers markets more often report greater levels of community participation and a sense of community – according to a new University of Wisconsin-Madison study of more than 5,000 U.S. adults published in Information, Communication & Society.
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