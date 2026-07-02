The National Dairy Shrine recently awarded a total of $85,000 in scholarships to students pursuing a dairy-related degree and future career.
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