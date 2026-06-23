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Jason Maloney is an “elderly” farm boy from Marinette County, Wisconsin. He’s a retired educator, a retired soldier and a lifelong Wisconsin resident. He lives on the shore of Lake Superior with his wife, Cindy Dillenschneider, and Red, a sturdy loyal Australian Shepherd.
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