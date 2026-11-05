Staff at USDA ARS
U.S. Department of Agriculture's Agricultural Research Service researchers and their collaborators recently decoded a gene in wheat, labeled H13, that protects some varieties of the grain crop from Hessian fly larvae, whose appetite claims approximately $100 million’s worth of the annual U.S. wheat harvest.
kAm%96 E62>’D 5:D4@G6CJ \\ C6A@CE65 :? E96 pF8FDE :DDF6 @7 $4:6?46 p5G2?46D \\ @A6?D E96 5@@C 7@C 72DE6C >6E9@5D @7 D4C66?:?8 H962E G2C:6E:6D 7@C E96 w6DD:2? 7=J C6D:DE2?46 86?6 2?5 EC2?D76CC:?8 :E E@ E9@D6 E92E 2C6 DFD46AE:3=6 E@ E96 A6DE]k^Am
kAm{@42E:?8 w`b’D AC64:D6 H96C623@FED @? @?6 @7 H962E’D ca 49C@>@D@>6D 2=D@ 6?23=65 E96 ?6IE DE6AD[ D6BF6?4:?8 2?5 :56?E:7J:?8 w`b \\ >2C<:?8 E96 7:CDE DF49 25G2?46 >256 :? H962E 7@C 2? :?D64E C6D:DE2?46 86?6]k^Am
kAm“%9:D[ :? EFC?[ C6G62=65 E96 DA64:7:4 AC@E6:? w`b 7@C>D E@ >@3:=:K6 H962E 5676?D6D 282:?DE 2EE24<:?8 w6DD:2? 7=J =2CG26[” D2:5 $F392D9C66 $F3C2>2?J2>[ 2 C6D62C49 >@=64F=2C 3:@=@8:DE 2E E96 &$sp p8C:4F=EFC2= #6D62C49 $6CG:46 rC@A !C@5F4E:@? 2?5 !6DE r@?EC@= #6D62C49 &?:E :? (6DE {272J6EE6[ x?5:2?2]k^Am