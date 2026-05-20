kAm“u2C> E@ $49@@= H@C<D C62==J H6== :? >2E9 4=2DD6D H96C6 DEF56?ED H@C< @? >62DFC:?8 @C 3F586E:?8] %96J 42? =62C? E@ >62DFC6 7@C 2 C64:A6 @C 3F586E 7@C 2 D49@@= 82C56?] xE 2=D@ 7:ED H6== :?E@ D4:6?46 4=2DD6D H96C6 DEF56?ED 42? DEF5J A=2?E =:764J4=6D @C 64@DJDE6>D[ 2?5 =2?8F286\2CED 4=2DD6D H96C6 E96J C625 C64:A6D @C 2C6 C67=64E:?8 @? 6IA6C:6?46D E96J 925 82C56?:?8]k^Am
kAm“u2C> E@ $49@@= 42? E:6 ?:46=J :?E@ >2?J 4=2DD6D] }FEC:E:@? 2?5 962=E9J 62E:?8 7:E :?E@ @G6C2== D4:6?46 =6DD@?D] (96? DEF56?ED 42? F?56CDE2?5 H96C6 E96:C 7@@5 4@>6D 7C@>[ E96 7@@5 364@>6D >F49 >@C6 >62?:?87F=] %96 6IA6C:6?46D DE:4< H:E9 E96> H96? E96J D66 H96C6 7@@5 4@>6D 7C@> 2?5 42? 4@??64E :E H:E9 9@H :E 67764ED E96:C 3@5J 2?5 @G6C2== 962=E9]k^Am
kAm“(6 D66 u2C> E@ $49@@= H@C<:?8 H6== :? 3@E9 FC32? 2?5 CFC2= D49@@=D] x? CFC2= D49@@= 5:DEC:4ED H:E9 72C>:?8 72>:=:6D[ H96? D49@@=D 42? D6CG6 7@@5 E92E :D 8C@H? @? 72>:=J 72C>D 2?5 D6CG65 :? D49@@= >62= AC@8C2>D[ E96C6 :D 2 4@??64E:@? E92E 86ED DEF56?ED[ A2C6?ED 2?5 @E96C 4@>>F?:EJ >6>36CD C62==J 6I4:E65] x? FC32? D49@@=D DEF56?ED >2J =:G6 :? 2? 2C62 H96C6 E96J ?6G6C D66 2 72C>[ ?6G6C 86E 2 492?46 E@ 86E E96:C 92?5D :? 5:CE] u2C> E@ $49@@= :D?’E ;FDE 2 EC25:E:@?2= 324<J2C5 82C56?] $49@@=D :?4@CA@C2E6 82C56?:?8 :? ?6H H2JD =:<6 9J5C@A@?:4 8C@H E@H6CD] $EF56?ED 42? 8C@H A=2?ED :? 8C@H E@H6CD 9@FD65 :? D49@@=D] $@>6 D49@@=D >2<6 C2:D65\365 82C56?D E92E 42? 36 A=2465 @? 46>6?E] %96C6 2C6 2 =@E @7 H2JD u2C> E@ $49@@= 42? 36 :?4@CA@C2E65 :?E@ 2?J D49@@=]”k^Am